24/11/2020

Livro disponibilizado na plataforma Educa em Casa Reprodução/Internet

Petrópolis - O site Educa em Casa traz uma coletânea de cinco livros que narram histórias sobre a vida de pessoas com deficiência, os obstáculos encontrados por elas e os processos de emancipação e transformação em suas vidas. A publicação foi possível devido à parceria com o Instituto Incluir, através do Projeto Literatura Acessível.Os livros e vídeos distribuídos gratuitamente pelo Instituto Incluir e publicado no site Educa em Casa é destinado ao público infanto-juvenil e disponibilizados em formato de vídeo em três versões: narrados, com audiodescrição e com libras.Os cinco títulos “O menino que escrevia com os pés”, ”A princesa que tinha um cromossomo a mais”, “O menino Ico e o mundo que queremos construir”, “A menina que perdeu a perna” e “O melhor amigo da bengala” são um sucesso entre os estudantes da rede municipal de Ensino.Desde sua publicação no site, milhares de acessos foram registrados bem como inúmeras possibilidades de trabalho realizadas por parte das escolas e materializadas através de alguns relatos.“Como Orientadora Escolar, foi possível acompanhar a funcionalidade e encantamento dos materiais disponíveis na pasta Literatura Acessível. Com o objetivo de proporcionar conteúdo em formato acessível para qualquer pessoa que possua alguma dificuldade com o ato de ler, ela alcançou a todos, alunos com e sem deficiência.Tenho o relato de uma professora, que ao trabalhar com a turma a história “A menina que perdeu a perna” nos formatos oferecidos – Ebook, vídeo com audiodescrição e vídeo com libras, teve como resposta a alegria dos alunos que acompanharam a leitura e visualizaram as imagens, utilizando sentidos que mais lhe despertavam e o retorno de um aluno quando disse: “Eu gostei dessa história que ela contou com a mão”, referindo-se ao vídeo com libras.O acesso através dos formatos oferecidos é garantido e a inclusão se dá quando possibilitamos a todos vivenciar diferentes formas do mesmo conteúdo!”, disse Rosane Hutter Orientadora Escolar do Educandário Terra Santa.Segundo Tajha Xavier, diretora do Centro de Referência em Educação Inclusiva Aline de Souza Correa: “Através de uma leitura leve e agradável as histórias disponíveis no acervo Literatura Acessível do site Educa em Casa nos ajudam a refletir sobre o cotidiano de pessoas com deficiências, conseguimos ter uma percepção das barreiras enfrentadas por pessoas com alguma deficiência, mas acima disso observamos suas conquistas e as mais diversas formas de superação. O CREI Aline de Souza Correa compartilhou com seus responsáveis, para que além de estimular a leitura entre as famílias, as histórias também pudessem proporcionar um momento de reflexão.”“Esses relatos revelam que o objetivo de sensibilizar crianças e jovens estudantes da rede municipal de ensino de Petrópolis quanto à importância da temática da inclusão e da acessibilidade vem sendo alcançado”, disse Bianca Caetano de Paiva do Departamento de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação.Quem quiser conhecer essas cinco histórias, basta acessar os sites Educa em Casa através do endereço https://web2.petropolis.rj.gov.br/see/educa-em-casa/literaturas-acessiveis/ e do Instituto incluir https://literaturaacessivel.com.br/