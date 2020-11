Agentes de saúde fazem testagem contra COVID-19 de porta em porta Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 06:30

Petrópolis - Seguindo o cronograma desta semana, a prefeitura informa que nesta quarta-feira, fará a testagem em massa da população nos bairros Bela Vista e Alcobacinha. Enquanto as tendas fixas estarão, respectivamente, na Escola Paroquial São Francisco de Assis e na Igreja Assembleia de Deus, equipes volantes vão passar de casa em casa testando os moradores contra o novo coronavírus.



A prefeitura informa que aumentou o número das equipes que realizam as testagens de casa em casa no município. Hoje, dez equipes percorrem as residências diariamente em dois bairros da cidade. Os técnicos fazem o atendimento em domicílio, garantindo que toda a população consiga fazer o teste. As ações fazem parte da prevenção de uma segunda onda da COVID-19.

Tomamos todas as providências necessárias para a prevenção da segunda onda na cidade com base no que temos observado nas semanas epidemiológicas. Percebemos o que já vem ocorrendo em municípios vizinhos e, mais uma vez, nos antecipamos em todas as nossas ações. Tivemos aumento em casos e notificações e, diante disso, ampliamos ainda mais as testagens em massa e o monitoramento na cidade”, afirmou a secretária de saúde do município, Fabíola Heck.



Para os atendimentos é exigido um documento de identificação com foto e não é necessária a realização de cadastro prévio. Os usuários testados, nos pontos fixos e em casa, recebem o resultado em 15 minutos pela equipe técnica responsável pelo trabalho. O trabalho acontece sempre das 9h às 16h.