Publicado 25/11/2020 06:39

Petrópolis - Os serviços de higienização e desinfecção de bairros continuam sendo realizados pela prefeitura e pela Águas do Imperador. Nesta terça-feira, a ação foi promovida nas localidades do Bataillard (Bingen) e no Amazonas (Quitandinha).

Agentes higienização ônibus no combate à propagação do coronavírus Divulgação/Ascom

Desde o último sábado, o serviço atendeu Centro, Independência, Quitandinha, Alto da Serra, Caxambu e Mosela. Para os próximos dias está previsto a ação para Posse, Araras, Bairro Castrioto, Duarte da Silveira, Comunidade do Neylor, Comunidade do Alemão, Bela Vista e Alcobacinha. O reforço nas ações de limpeza é uma medida preventiva ao coronavírus e também está acontecendo nas empresas de ônibus.No Bataillard, o serviço feito pela Águas do Imperador percorreu o bairro com uso de água, sabão e cloro para realizar a higienização do local. A Comdep também realizou o trabalho nesta terça no Amazonas utilizando a mesma fórmula para promover a desinfecção.Outra medida para prevenir a propagação do coronavírus é a limpeza dos ônibus, que segue sendo reforçada pelas empresas. A Cidade das Hortênsias, por exemplo, que já fazia diariamente a lavagem na garagem dos 36 veículos que atendem cerca de 20 mil passageiros, reforçou a desinfecção dos coletivos. A medida também foi seguida pelas demais empresas que atuam no município.