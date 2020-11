Eleições 2020: segundo turno acontece no próximo domingo Reprodução

Por O Dia

Petrópolis - Nesta terça-feira, o candidato à reeleição a prefeito de Petrópolis Bernardo Rossi (PL) caminhou nos bairros Bataillard, Mosela e Rua Teresa. Falando sobre a área da saúde, ele disse que vai fortalecer a ampliação da rede atenção básica na, com novas UBSs em regiões como Vicenzo Rivetti, Bairro da Glória, Corrêas, Águas Lindas, Oswaldo Cruz e Bingen.

Já Rubens Bomtempo (PDB) percorreu mais sete regiões nesta terça-feira, passando por Quitandinha, Independência, Taquara, São Sebastião, Alto da Serra, Morin e Centro. Bomtempo conversou com os moradores de todas as regiões e reafirmou sua candidatura, mesmo depois da decisão do TRE de indefiri-la. O candidato afirmou em nota que vai recorrer do veredicto da Justiça.