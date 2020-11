Por

Publicado 27/11/2020 06:51 | Atualizado 27/11/2020 11:41

Petrópolis - A prefeitura informa que nesta sexta-feira fará a testagem em massa da população na Rua Teresa e nas Comunidades do Neylor e Alemão.

Postos fixo de testagem contra COVID-19 Divulgação/Ascom

Na Rua Teresa, duas equipes móveis vão percorrer os locais para a realização da testagem. Na Comunidade do Neylor, os testes serão feitos na Igreja Metodista Wesleyana. No Alemão, as equipes atenderão a população na Associação de Moradores. Além disso, equipes volantes vão passar de casa em casa testando os moradores de ambas as comunidades contra o novo coronavírus. As ações fazem parte da prevenção de uma segunda onda da COVID-19.Nesta quinta-feira, equipes fixas e móveis estiveram na Posse e em Araras, desde às 9h.“Percebemos o aumento de casos na cidade e colocamos em prática nossos planos de proteção à população. Além disso aumentamos, ainda mais, nosso monitoramento da COVID-19 na cidade. Temos agido com base em informações importantes, como locais de maior índice de contaminação e óbitos no município. Mais uma vez nos antecipamos com o objetivo de zelar pela saúde dos petropolitanos. Enquanto municípios próximos já apresentam quadros críticos de saúde causados pela pandemia, Petrópolis se mantém segura e com baixos índices de internação”, afirmou a secretária de saúde do município, Fabíola Heck.Para os atendimentos é exigido um documento de identificação com foto e não é necessária a realização de cadastro prévio. Os usuários testados, nos pontos fixos e em casa, recebem o resultado em 15 minutos pela equipe técnica responsável pelo trabalho. O trabalho acontece sempre das 9h às 16h.