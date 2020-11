Poder público está investindo na compra de kits pedagógicos para os alunos da rede municipal de ensino Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 07:24 | Atualizado 28/11/2020 09:08

Petrópolis - Mobiliário, brinquedos, material esportivo e kits musicais são algumas das novidades que serão encontradas pelos alunos da rede municipal em 2021. E mais uma vez o governo investe na compra dos kits pedagógicos para o ano que vem.





Ainda não há uma data definida para o retorno presencial das aulas, no entanto, graças ao Plano de Retorno elaborado pela Secretaria de Educação e planejamento que vem sendo construído durante esse ano para garantir um retorno tranquilo para mais de 41 mil alunos, a rede estará toda equipada para receber servidores e estudantes.

Poder público está investindo na compra de kits pedagógicos para os alunos da rede municipal de ensino Divulgação/Ascom

O poder público está investindo na compra de kits pedagógicos para os alunos. A ideia é que os conjuntos sejam entregues para os estudantes no próximo ano. Essa será a segunda vez que o município vai adquirir kits. A primeira compra ocorreu em 2019 por meio da adesão a uma ata de compra do FNDE. O município também vai adquirir mais 16 ônibus escolares, aumentando a frota para 48 veículos prontos a atender os estudantes. Todo investimento foi feito por intermédio da adesão da ata de compra no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).Ainda não há uma data definida para o retorno presencial das aulas, no entanto, graças ao Plano de Retorno elaborado pela Secretaria de Educação e planejamento que vem sendo construído durante esse ano para garantir um retorno tranquilo para mais de 41 mil alunos, a rede estará toda equipada para receber servidores e estudantes.O poder público está investindo na compra de kits pedagógicos para os alunos. A ideia é que os conjuntos sejam entregues para os estudantes no próximo ano. Essa será a segunda vez que o município vai adquirir kits. A primeira compra ocorreu em 2019 por meio da adesão a uma ata de compra do FNDE.

Publicidade

Na época, o pregão realizado pelo Governo Federal teve início em 2018 e foi concluído em 2019. A prefeitura de Petrópolis aderiu à ata do FNDE em dezembro de 2019, quando foi aberta a possibilidade de fazê-lo.



A entrega dos conjuntos pedagógicos para a Prefeitura de Petrópolis começou em março e terminou no final de maio de 2020. Logo após, os materiais foram distribuídos para os estudantes da rede - cada aluno recebeu o seu.

A segunda compra também será feita graças a adesão a outra ata de compra do FNDE. O pagamento será feito com recursos próprios da prefeitura.

Publicidade

Rede municipal também receberá novos ônibus

Além dos kits, o transporte dos alunos que moram nas localidades conhecidas como “de difícil acesso” contará com o reforço: a Secretaria de Educação também aderiu a ata de compra do FNDE para adquirir 16 novos ônibus. Mais 16 ônibus escolares novos vão integrar a frota da Secretaria de Educação Reprodução/Internet Além dos kits, o transporte dos alunos que moram nas localidades conhecidas como “de difícil acesso” contará com o reforço: a Secretaria de Educação também aderiu a ata de compra do FNDE para adquirir 16 novos ônibus.Essa também será a segunda vez que uma compra grande ônibus será feita pela Secretaria de Educação. Em 2019, a prefeitura também aderiu a compra e adquiriu 11 novos ônibus. Com mais dois que já haviam conquistados desde 2017, a frota da Secretaria de Educação chegou a 32 ônibus.

Com essa segunda compra - a adesão a ata ocorreu neste ano, em 2020, e os veículos serão entregues a partir de 2021 - a frota vai ser renovada com mais 16 ônibus e chegará a 48 veículos. Importante destacar que esses ônibus transportam as crianças e adolescentes que moram em locais distantes, onde o transporte comum não chega com facilidade.

Publicidade

Retorno com segurança

Ainda não há data para o retorno das aulas, mas, quando for possível, o reforço no atendimento atenderá aos protocolos garantidos no plano de retorno, com distanciamento, limpeza e uso de EPIs necessários de acordo com a faixa etária dos alunos e das funções dos servidores.

Além disso, cada creche e escola vai se adaptar ao Plano de acordo com as particularidades de cada prédio, com toda a estrutura necessária: merenda de qualidade e acompanhamento nutricional, limpeza e organização.