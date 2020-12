Rubens Bomtempo comemora sua vitória no segundo turno em Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 10:18

Petrópolis - Após ser escolhido para governar Petrópolis por 64.907 eleitores (55,18% dos votos válidos), Rubens Bomtempo aproveitou a segunda-feira para agradecer o voto de confiança e reafirmar seus compromissos com a cidade. Em entrevistas a rádios, jornais e emissoras de TV, Bomtempo reforçou uma das principais frases da sua campanha: o momento é da união de todos.



“O povo é soberano e a vontade popular foi manifestada nas urnas. Foi uma festa democrática que me emocionou. Foi como se eu estivesse disputando minha primeira eleição. A campanha foi muito dura, especialmente o segundo turno, com agressões, mentiras e baixarias. Mas o eleitor, de forma consciente, mostrou que deseja a mudança, mas com segurança, experiência de quem tem serviço prestado e esperança no futuro”, disse, destacando que, com esse resultado, “chegam ao fim o último reduto e as práticas políticas da família Picciani”.



Bomtempo destacou que irá governar para todos. “Acabou o tempo da perseguição. Esse processo eleitoral deixou uma lição, que foi o cansaço das pessoas pela política, refletido no alto índice de abstenções. Tenho a consciência de que a nossa única alternativa é trabalhar muito, desde o primeiro dia, para tirar Petrópolis desta situação. Serei o prefeito de todos os petropolitanos”, afirmou.



Bomtempo venceu em toda a cidade: tanto na 29ª Zona Eleitoral, que abrange o primeiro distrito, com 54,73% dos votos válidos; quanto na 65ª Zona Eleitoral, que engloba as demais regiões, onde o candidato do PSB teve 55,75% dos votos válidos. Após o resultado, ele reforçou os compromissos assumidos em campanha, a começar pela recuperação da saúde e da economia.



“Vou para o Hospital Alcides Carneiro já no primeiro dia, logo após tomar posse, para iniciar a retomada da saúde, que foi abandonada. Neste primeiro momento, também são prioridades voltar a gerar empregos e retomar a economia, com programas como o Auxílio Popular, Embarque Digital e Embarque Profissional. Também vamos garantir os 6,2% de reajuste para os servidores públicos, que o atual governo nega desde 2017. Com muito trabalho e responsabilidade, vamos devolver a cidade aos petropolitanos”, declarou.



Durante o discurso da vitória, o prefeito eleito agradeceu o vice-prefeito eleito, Paulo Mustrangi. “Quando chamei o Paulo para ser nosso candidato a vice, quis sinalizar que o momento era de unir toda a sociedade, abandonar questões menores e olhar para frente, pensando no futuro do nosso município. E é assim que vamos trabalhar, juntos”, disse Bomtempo. Emocionado, Mustrangi também agradeceu aos eleitores pela vitória.