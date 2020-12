Por O Dia

Moradores da Rua Teresa e arredores receberam ação de testagem em massa nesta terça-feira Reprodução

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi esteve na manhã desta terça-feira acompanhando as testagens em massa da população na Rua Teresa, Centro da cidade. No local, uma equipe montou um ponto fixo próximo à Casa Verde e outras duas percorreram ambos os lados da rua testando lojistas e clientes. No Félix, Estrada da Saudade, a ação contou com uma equipe fixa, na quadra da localidade, e duas percorrendo as ruas do local.Nesta quarta-feira, as equipes da saúde fazem a testagem em massa da população nos bairros Fazenda Inglesa e Valparaíso. No Fazenda Inglesa, os testes serão feitos por uma equipe fixa, na quadra do bairro, e duas volantes, que percorrerão a localidade realizando a testagem nos moradores de casa em casa.Já no Valparaíso, as equipes atenderão a população no Chapa 4, também com uma equipe fixa, e duas percorrendo as ruas do bairro para testar os moradores contra o novo coronavírus. As ações fazem parte da prevenção de uma segunda onda da COVID-19.“Tivemos um aumento expressivo na quantidade de casos suspeitos e confirmados na cidade na última semana. Fizemos a ampliação nas testagens em massa, a intensificação das ações de higienização em locais públicos e pontos de ônibus e ações de conscientização, mas precisamos da ajuda da população. Medidas como o distanciamento social e o uso de máscaras precisam ser continuadas para que consigamos manter nossos índices controlados e seguros na cidade”, afirmou o prefeito Bernardo Rossi.Para os atendimentos é exigido um documento de identificação com foto e não é necessária a realização de cadastro prévio. Os usuários testados, nos pontos fixos e em casa, recebem o resultado em 15 minutos pela equipe técnica responsável pelo trabalho. O trabalho acontece sempre das 09h às 16h.