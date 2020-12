Banco de sangue faz apelo: doação são necessárias porque estoques estão baixos Marco Antonio Pereira

Petrópolis - O Banco de Sangue Santa Teresa faz um apelo à população de Petrópolis para que doem sangue neste final de ano. O motivo: os estoques estão abaixo do ideal, e com a chegada das festas natalinas e de final do ano a situação pode se agravar.

Para que os estoques atinjam um volume seguro, são necessárias 80 doações diárias. A instituição faz um apelo aos cidadãos de toda a cidade e da região, para que se unam em prol da vida de todos.

"Se as doações não aumentarem, estaremos em média 30% abaixo do necessário, o que é muito ruim, pois acidentes, doenças e tratamentos não reduzem o número. Os acidentes tem histórico de aumentar neste período de festas", declarou Marcela Colonese, coordenadora técnica do banco.

Doar sangue é um ato seguro e as pessoas podem se sentir ainda mais confiantes. O Banco de sangue Santa Teresa conquistou recentemente o selo Covid Free de Excelência, uma certificação concedida a instituições que utilizam boas práticas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus.

"Recentemente conquistamos o selo de qualidade COVID FREE. Este selo faz parte de um programa Internacional de qualidade que avalia criteriosamente a instituição verificando se todas as normas e práticas para prevenir e garantir a segurança de TODOS frente a COVID-19 estão sendo realizadas", explicou Marcela.

A instituição oferece estacionamento gratuito para doadores, uma área muito espaçosa e organizada, onde o fluxo de doação é muito seguro. Antes e após a doação aos doadores também ganham um lanche.

O Banco de Sangue Santa Teresa mudou de endereço e agora está funcionando na rua Doutor Paulo Hervê, 1130, no bairro Bingen. O novo local fica perto do Terminal Rodoviário, a apenas dez minutos do antigo endereço, e conta com uma estrutura mais ampla para atender a população.



O novo espaço atende o público diariamente, das 7h às 18h, incluindo finais de semana e feriados. A mudança de local tem o objetivo de dar mais espaço para todos os processos da doação, inclusive com mais salas de triagem e cadeiras específicas.

