Prefeito Bernardo Rossi junto com vice Baninho na inauguração do Centro de Referência de Glaucoma Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 08:30

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi, na companhia do vice-prefeito Baninho, inaugurou, na manhã desta quarta-feira, o Novo Centro de Referência de Glaucoma, em Petrópolis. Localizado no Ambulatório Escola da UNIFASE, no bairro Cascatinha, a unidade conta com três consultórios para atendimentos simultâneos de oftalmologia geral, além de salas para a realização de biometria ocular, campo visual, tomografia de coerência óptica e de retinografia, exames complementares de alta complexidade.

O Novo Centro é uma parceria entre a prefeitura municipal, o Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto/Faculdade de Medicina de Petrópolis e Lions Clubes Internacional.

“É um prazer enorme entregar à população mais um polo em benefício da saúde. Doenças oculares são gravíssimas e muitas pessoas sofrem com isso, principalmente nossos idosos. Com mais essa unidade especializada vamos ser capazes de dar ainda mais agilidade aos exames pertinentes às doenças através de exames de alta complexidade aos petropolitanos. Temos muito a agradecer aos parceiros que compreendem a necessidade do crescimento na saúde”, afirmou o prefeito.



Atualmente, a prefeitura possui um convênio com o ambulatório escola englobando o atendimento de mais de 90 mil pacientes já cadastrados para a realização de exames oftalmológicos gerais. Um novo convênio está sendo fechado, entre a prefeitura e a unidade de saúde, para que ainda mais exames possam ser oferecidos no local.

Novo Centro de Referência de Glaucoma em Petrópolis Reprodução

"Estruturamos esse Centro de Glaucoma com o intuito de oferecer o atendimento oftalmológico diferenciado à população. Esses aparelhos serão utilizados também nos atendimentos aos pacientes regulares, melhorando ainda mais a qualidade do serviço de oftalmologia. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo. Uma doença silenciosa, que não tem sintomatologia. Por isso, as ações de prevenção precoces são muito relevantes. Dessa forma, será possível reduzir os danos e evitar que os pacientes evoluam para a cegueira", explicou a médica oftalmologista, e coordenadora do Serviço de Oftalmologia da UNIFASE/FMP, Patrícia Pachá O sistema de atendimento será todo on-line, com prontuário eletrônico e equipamentos de exames interconectados com os computadores. Assim que o exame for realizado, ficará disponível para acesso nos computadores dos consultórios, garantindo agilidade no atendimento, além de ser um importante instrumento na formação do banco de dados dos pacientes.