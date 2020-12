Por O Dia

Publicado 04/12/2020 08:25

Higienização de ruas teve continuidade nesta quinta-feira em Petrópolis Reprodução

Petrópolis - Os serviços de higienização e desinfecção de ruas da cidade entrou em mais um dia, com os trabalhos sendo realizados pela Comdep e pela Águas do Imperador. Essas ações foram intensificadas e ampliadas nas últimas semanas com o objetivo de impedir a disseminação do novo coronavírus – vetor da COVID-19.Nesta quinta-feira, o serviço percorreu as ruas da localidade de Manoel Torres, no bairro Bingen, próximo a Escola Municipal Heitor Borges, onde também aconteceu uma ação de testagem em massa. O prefeito Bernardo Rossi, acompanhado pelo vice-prefeito Baninho, foi conferir de perto o serviço.“Temos feito um trabalho incansável de desinfecção de ruas, seguindo as orientações das autoridades de saúde, da OMS, das equipes médicas. Recebemos o reforço da Águas do Imperador para atender do Centro até a Posse, Pedro do Rio, todos os distritos. Continuamos na luta contra o coronavírus e para salvar vidas”, garantiu o prefeito.