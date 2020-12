Prefeito Bernardo Rossi anunciou a ampliação das medidas de combate à COVID-19 na cidade Reprodução

04/12/2020

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi anunciou, na manhã desta quinta-feira, a ampliação das medidas de combate à COVID-19 na cidade. As ações têm como objetivo manter o município seguro e diminuir os recentes índices de internação provocados pela doença.





Além da ampliação da testagem em massa em pontos fixos e de casa em casa, exames de PCR (SWAB) feitos no Centro de Saúde e nos pontos de apoio, poderão ser realizados em mais quatro unidades de saúde: Itamarati, Pedro do Rio, Quitandinha e Mosela. Prefeito Bernardo Rossi anunciou a ampliação das medidas de combate à COVID-19 na cidade Reprodução Os pontos de apoio do Centro da cidade e Itaipava vão contar com mais tendas e cadeiras, para melhor atender ao elevado número de pessoas que buscam auxílio nos locais. Apenas na quarta-feira, aproximadamente 400 pessoas foram atendidas em ambos os pontos, fazendo com que mais profissionais médicos fossem remanejados para prestar auxílio nos procedimentos.Além da ampliação da testagem em massa em pontos fixos e de casa em casa, exames de PCR (SWAB) feitos no Centro de Saúde e nos pontos de apoio, poderão ser realizados em mais quatro unidades de saúde: Itamarati, Pedro do Rio, Quitandinha e Mosela.A prefeitura vai ampliar, ainda, as ações de conscientização da população através de carros de som em ruas e bairros da cidade. Ações de desinfecção de ruas e locais públicos também serão estendidas a todos os pontos de grande circulação de pessoas no município.

Nas garagens, ônibus serão rigorosamente higienizados pelas equipes de saúde. Em reunião com secretários, o prefeito cobrou que a mobilização e os esforços sejam intensificados para que a população permaneça protegida da pandemia.



“Vamos intensificar todas as nossas ações para que a população continue protegida. Desde o início da pandemia temos trabalhado para salvar vidas na cidade e manteremos nosso compromisso. Ampliação dos testes rápidos e PCR, ampliação do número de leitos em caso de necessidade, desinfecção de ruas e locais públicos e ações de conscientização à população. Estamos fortalecendo a saúde em Petrópolis”, afirmou o prefeito.



Bernardo Rossi anunciou, ainda, que todos os protocolos para o início da vacinação contra o novo coronavírus já tiveram início na cidade. “A Secretaria Estadual de Saúde já entrou em contato com nosso município trazendo orientações a respeito da vacinação. Mesmo sem uma data prevista, já pedimos prioridade ao Governo Federal para o envio das doses levando em consideração o elevado número de idosos na cidade. Vamos vacinar as pessoas em casa. O Ministério da Saúde também nos enviou informações a respeito das prioridades de vacinação em idosos e profissionais da saúde, não apenas em Petrópolis, mas em todo o país. Vamos vencer essa pandemia, mas continuamos pedindo a colaboração de todos”, finalizou o prefeito.