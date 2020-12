Rua 16 de Março: é fake news notícia de que comércio iria fechar a partir de segunda-feira Reprodução

Publicado 05/12/2020 07:34

Petrópolis - Na manhã desta sexta-feira, o prefeito Bernardo Rossi se pronunciou através de suas redes sociais para desmentir nova fake news. Segundo a notícia falsa, a prefeitura decretaria o fechamento total do comércio já a partir da próxima segunda-feira devido ao aumento do número de casos suspeitos e confirmados da COVID-19 na cidade. Em vídeo, o prefeito afirmou se tratar de decisões que haviam sido tomadas ainda no início da pandemia com o objetivo de proteger a cidade.



“Já perdi a noção de quantas vezes precisei desmentir as fake news. Novamente estão usando um vídeo antigo, do início da pandemia, com a notícia sobre o fechamento do comércio. Quero dizer que esse vídeo é mentira. Foram medidas tomadas no início da pandemia para proteger a cidade e que não fazem parte do atual cenário de Petrópolis. Vocês têm acompanhado todas as ações que temos realizado para proteger a cidade. É muita covardia espalhar uma notícia mentirosa a respeito do fechamento do comércio, principalmente com a proximidade do Natal neste mês de dezembro. Fake news é crime”, afirmou o prefeito.