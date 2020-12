Pagamento de IPTU com desconto vai até o dia 5 de janeiro de 2021 Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 07:07

Petrópolis - A prefeitura deu início à entrega dos carnês de Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) 2021 – cerca de 96.500 – que terá desconto de 9% para os contribuintes que pagarem a cota única até o dia 5 de janeiro do próximo ano.

Os mesmos foram entregues aos Correios para distribuição e devem começar a chegar na casa dos munícipes já na próxima semana. Para pagamentos da cota única até o dia 05 de fevereiro, o desconto será de 7% e para os que quitarem o até dia 5 de março de 2021, a redução será de 5%. Os pagamentos podem ser feitos somente a partir do dia 1° de janeiro.



Para os contribuintes que optarem pelo pagamento mensal, a primeira parcela do tributo vence no dia 20 de janeiro. A correção do IPTU para o próximo ano foi de 3,14%. As pessoas que não receberem seus carnês até o dia 31 deste mês, deverão tirar a segunda via na página eletrônica da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br) ou na central que será montada no térreo do Centro de Cultura Raul de Leoni, a partir do dia 4 de janeiro de 2021.



“Todas as pessoas que realizam o pagamento em cota única conseguem obter um bom desconto, além de ser uma forma de economizar. Com isso a população, além de aproveitar o desconto, contribui com a cidade, pois a prefeitura mantém a qualidade nos serviços. O IPTU está entre as principais fontes de arrecadação do município, por este motivo, é de suma importância que cada cidadão tenha isso em mente e possa realizar, dentro das possibilidades, a quitação deste tributo o quanto antes”, disse o prefeito Bernardo Rossi, que ainda destaca que o pagamento é fundamental para custear a compra de merenda para as escolas, medicamentos para unidades de saúde, limpeza pública, manutenção viária, bem como outros serviços no dia a dia da população.



A exemplo do que foi feito nos anos anteriores, para facilitar o acesso dos contribuintes, a Secretaria de Fazenda disponibilizará a emissão do boleto pela internet. Para imprimir o boleto de pagamento, o interessado deve informar apenas o número de inscrição do imóvel.

Publicidade

“O boleto disponível pela internet é mais uma forma de facilitar a vida do contribuinte, que pode imprimir o boleto em casa, no seu trabalho, ou de onde estiver, principalmente em tempos de pandemia”, explicou a secretária de Fazenda, Elaine Nascimento. A emissão do boleto, no entanto, pode ser feita somente a partir do ano que vem.