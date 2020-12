Obras na União e Indústria começaram no dia 25 de novembro Reprodução

Publicado 09/12/2020 08:36

Petrópolis - As obras de melhorias no trecho da Posse da Estrada União e Indústria continuam a todo vapor. A região está recebendo uma grande intervenção do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que seguirá até Pedro do Rio.

São 14,4 quilômetros que vão receber serviços como drenagem, pavimentação e sinalização vertical e horizontal. O trabalho foi possível graças à articulação do prefeito Bernardo Rossi com o governo do estado. O valor do investimento é de R$ 21.780.882,09 e a obra tem previsão de término em oito meses.



“É uma conquista para a cidade. Uma obra importante que vai melhorar a trafegabilidade na região e beneficiar centenas de moradores. É também uma via importante para o setor agrícola, para escoamento da produção”, destacou o prefeito Bernardo Rossi.



Esta semana, a intervenção está concentrada no trecho que fica em frente ao mercado Bramil. A pista está com o sistema pare e siga. O DER trabalha no manilhamento da vida e as próximas etapas serão meio fio e asfaltamento de todo o trecho.



As obras começaram no dia 25 de novembro. As intervenções vão complementar as obras que já vêm sendo feitas na Estrada União e Indústria, entre a Avenida Barão do Rio Branco e Pedro do Rio e que também foram possíveis graças ao empenho do governo municipal junto ao Dnit - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Um investimento de R$ 40 milhões, no trecho de 25 quilômetros. Esse grande projeto contempla, além da troca total do asfalto, também obras de drenagem, de contenção, sinalização, entre outras.