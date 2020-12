Por O Dia

Publicado 16/12/2020 12:06 | Atualizado 16/12/2020 16:52

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi anunciou, durante uma reunião com a Área Técnica da Saúde nesta quarta-feira (16/12), os detalhes sobre o plano de vacinação contra a COVID-19 no município. O trabalho, que já vinha sendo elaborado desde o início deste mês, foi apresentado ao prefeito após os ajustes finais.

Segundo o planejamento, a campanha de vacinação será dividida em quatro etapas estabelecidas de acordo com as características epidemiológicas da doença entre a população.

A primeira etapa da vacinação terá como público-alvo os trabalhadores da saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e todos que estejam inseridos na área, pública ou privada, incluindo pessoal administrativo de unidades de saúde do município.

Bernardo Rossi anunciou Plano de Vacinação contra a COVID-19 em Petrópolis Reprodução

Além destes, idosos a partir dos 75 anos e pessoas a partir dos 60 anos de idade que se encontrem em asilos ou instituições psiquiátricas da cidade. Para a segunda etapa, idosos entre 60 e 74 anos de idade terão prioridade.Na terceira etapa, as ações serão voltadas às pessoas com comorbidades que apresentem grande chance para o agravamento de suas doenças devido ao Coronavírus. No trabalho serão seguidas as mesmasreferentes à vacina da gripe, como: obesidade, problemas renais crônicos, hepáticos, oncológicos, cardiovasculares, diabetes e pulmonares, entre outras. Na quarta, e última fase das ações, serão vacinados todos os professores, das redes pública e privada, e agentes das forças de segurança e salvamento, militares e civis.Para dar mais agilidade e cobertura às ações, a vacinação será ampliada através do sistema Drive Thru nos bairros do Quitandinha, Itaipava, Bingen e Corrêas. Além disso, avai estar disponível em todas as unidades da Atenção Básica de Saúde do município, como UBS´s, Postos de Saúde da Família, unidades hospitalares, Centros de Saúde e demais salas de vacinação. Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI´s) e pacientes acamados também terão prioridade durante toda a vacinação.“Todo esse planejamento foi realizado por pessoas extremamente capacitadas para que nossa cidade possa ter ações organizadas e para que todos possam ser imunizados. Já havíamos solicitado atenção especial ao Governo Federal devido ao alto número de idosos em. Estamos fazendo tudo de forma bem estruturada e com muita responsabilidade para que nossa missão principal seja cumprida: vamos continuar salvando vidas na cidade”, afirmou o prefeito Bernardo Rossi.Na última semana, a prefeitura tomou medidas emergenciais dando continuidade no combate ao coronavírus no município. Devido ao aumento do número de casos, mais 37 leitos foram anunciados em Petrópolis.