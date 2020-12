Por O Dia

Publicado 17/12/2020 07:58 | Atualizado 17/12/2020 08:01

Feira livre na rua Souza Franco terá horário especial neste fim de ano a fim de garantir produtos para as festas natalinas Reprodução

Petrópolis - A tradicional, na Rua Souza Franco, vai funcionar em dias e horários diferenciados e com os cuidados necessários devido à pandemia do novo coronavírus , como a disponibilização de álcool em gel para os clientes nos pontos de venda, informou nesta quarta-feira o governo municipal.“O horário estendido foi programado justamente para que as pessoas possam comprar oscom mais calma, sem aglomeração”, explicou o prefeito Bernardo Rossi.A venda direta é uma vantagem para quem deseja. “Possibilidade de negociar com o produtor e a garantia de um alimento de qualidade . Nossa feira é uma referência e essa época do ano garante o aumento das vendas para esse setor tão importante para nossa economia, que é a agricultura”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares.“Todas as mercadorias disponibilizadas nas feiras são sempre fresquinhas. Agradeço a compreensão dos feirantes nessa época em que todos tiveram que se reinventar por conta dae, também, o entendimento dos clientes, que estão usando as máscaras e respeitando a nossa orientação do uso do álcool em gel nas barracas ”, concluiu o diretor do Departamento de Agricultura, José Maurício Soares.