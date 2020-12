Boletim sobre COVID-19 foi suspenso por 24h Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 08:40

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis informou que, devido à solicitação de alteração do Painel Covid referente à ocupação de leitos, foi necessário retirar o informativo do ar. A ação, com previsão de 24 horas, foi necessária para que não houvesse conflito de informações, tendo em vista que os dados do painel são gerados a partir de inúmeras bases, as quais deverão ser reprogramadas para que as informações possam ser apresentadas de acordo com as alterações solicitadas. Desta forma, o boletim apresentado diariamente pela prefeitura não foi atualizado nesta quarta-feira.