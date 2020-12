Pré-matrícula: lista contém nomes dos alunos que já eram da rede e solicitaram transferência de matrícula Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 08:54

Pré-Matrícula para os alunos que ainda não são da rede municipal será iniciada no dia 30 de dezembro, também em um link no site da prefeitura:



“As escolas também entrarão em contato com os pais e responsáveis. Mas, a disponibilização da lista no site da prefeitura permite aos pais consultar o resultado já nesse dia 17 de dezembro”, explicou a secretária de Educação, Marcia Palma.



Em alguns casos, ao lado do nome do aluno está descrita a informação de que é necessário entrar em contato com o Departamento de Matrícula. Isso significa que a matrícula na unidade desejada ainda não foi efetuada. Ao entrar em contato com a Secretaria de Educação, um agendamento de atendimento será feito para a resolução da efetivação da matrícula.



Alunos que desejam ingressar na rede devem fazer a Pré-Matrícula a partir do dia 30

Importante destacar que os pais ou responsáveis por crianças e adolescentes em idade escolar e que desejam fazer matrícula na rede municipal de Educação devem ficar atentos ao prazo da pré-matrícula que vai ocorrer do dia 30 de dezembro de 2020 até o dia 15 de janeiro de 2021. Um link será disponibilizado também no site da prefeitura



Durante a pré-matrícula serão cadastrados os pedidos de vaga para a pré-escola - 4 e 5 anos - atendimento parcial nas escolas e integral nas unidades que oferecem ensino integral. Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), bem como os que desejam retornar à vida escolar, na modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos.

O resultado da pré-matrícula será divulgado no site da Prefeitura, no dia 21 de janeiro e nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Após a divulgação do resultado, os responsáveis legais ou o candidato maior de idade deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação pelos telefones 22468683/22468685 ou pelo e-mail seematriculaadistancia@gmail.com no prazo de 3 (três) dias úteis, para agendar o atendimento e efetivar a matrícula. Importante: ao entrar em contato com o setor de matrícula, haverá a possibilidade de realizar a matrícula por e-mail, não sendo necessário o comparecimento ao setor.



Os pais que desejam vaga nos CEIs – Centros de Educação Infantil - etapa Creche (0 a 3 anos) e Pré-escola (4 e 5 anos), deverão procurar a Gerência de Atendimento ao Educando/Setor de Matrículas da Secretaria de Educação para pleitear uma vaga na unidade escolar desejada e realizar o cadastro – cadastro para fila de espera.

No caso dos alunos que tem 4 e 5 anos, há vagas nas escolas que oferecem educação infantil (período parcial e integral no caso das escolas com atendimento integral que atendem esse público).