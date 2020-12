Por O Dia

Publicado 20/12/2020 09:00

Petrópolis - O governo municipal intensificou as ações relativas a Operação Choque de Ordem na noite da última sexta-feira. Equipes de fiscalização da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP); Posturas; Vigilância Sanitária; além da Guarda Civil e Polícia Militar abordaram frequentadores de bares e restaurantes da rua 13 de Maio, no Centro, Castelânea (praça Pasteur), Quitandinha e Corrêas.

Um carro de som também auxiliou o trabalho das equipes, com um áudio gravado com instruções sobre o uso de máscara, álcool em gel e para manter o distanciamento social, evitando aglomerações desnecessárias.

Agentes da fiscalização percorrem pontos de aglomeração na noite de sexta-feira em Petrópolis Reprodução

Em um bar no Quitandinha, as equipes cancelaram um show que aconteceria no local, além de cobrar as medidas protetivas, como distanciamento adequado entre as mesas, uso de máscaras e álcool em gel. Em bares da praça Pasteur, houve autuação e intimação, proveniente de denúncias de possível consumo de entorpecentes e perturbação do sossego público.

Além disso os proprietários foram orientados a acabar com a aglomeração na porta dos estabelecimentos. Os agentes também estiveram em Corrêas, onde foram averiguar denúncias de aglomeração em um clube local, que foi obrigado a cancelar eventos com música e aglomeração. Na Praça da Liberdade as pessoas foram orientadas a deixar o local.

Agentes da fiscalização Reprodução

A quantidade de pessoas na rua 13 de Maio estava alta nesta sexta-feira. As equipes orientaram os estabelecimentos e as pessoas que estavam nas ruas sobre as regras que proíbem as aglomerações e também reforçaram a obrigatoriedade do uso de máscaras.

