Por O Dia

Petrópolis - Arecebeu neste domingo uma denúncia de que um homem estaria armado e com drogas na comunidade Santa Luzia, em Araras . Ao chegar ao local, o suspeito, de 23 anos, trocou tiros com os agentes e acabou sendo morto, ao tentar fugir pelos fundos da casa.

Ele chegou a ser socorrido pelos policiais com ferimentos no peito e no pescoço, foi levado para o Hospital Alcides Carneiro (HAC), mas não resistiu e morreu na unidade. Os policiais que participaram danão ficaram feridos.O homem estava armado com uma pistola calibre 38. Com ele, além da pistola, os PMs apreenderam quatro munições intactas e seis deflagradas. Já na casa do suspeito, foram apreendidos oito tabletes de, 226 cápsulas de cocaína e 241 sacolés da mesma droga, 350 gramas de cocaína pura, 37 munições e um telefone celular. O caso foi registrado na 106ª DP, em Itaipava