Petrópolis - A prefeitura iniciou no último mês a reforma completa do CEI Irmã Silvana, no Retiro. A unidade é uma das mais de 60 que contempladas com obras nesse ano. Desde 2017 foram realizadas mais de 140 reformas em toda a rede municipal de ensino.



“A rede municipal de educação ganhou uma cara nova nos últimos quatro anos, com revitalizações importantes nas escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs). Além disso, ampliações, sete novas creches e a entrega da escola Jandira Bordignon foram destaque nessa nova fase da rede. O CEI Irmã Silvana é mais um espaço que está sendo revitalizado, uma obra importante e que fará muita diferença para a comunidade”, afirmou o prefeito Bernardo Rossi.

ganhou recarga dos extintores, dedetização, instalação de internet e telefone fixo, novos utensílios para a cozinha, reforma completa da cozinha com troca de pia, ampliação da despensa, construção de área externa para botijas de gás, limpeza das calhas, reforma do telhado, construção da sala de direção, banheiro, criação da brinquedoteca, pintura interna e externa do muro e troca de portas do berçário.“Agradeço a equipe gestora do CEI pela compreensão e parceria nesse momento e todos os demais espaços que passaram por reformas nesses últimos anos. Não foi fácil, mas, conseguimos fazer mudanças que garantirão conforto e segurança para os alunos”, completou Marcia Palma, secretária dedo município.do CEI Irmã Silvana, Sônia Damico, agradeceu pela reforma: “É a realização de um sonho. O CEI precisava dessa atenção e sou grata por tudo o que vem sendo feito no nosso CEI Irmã Silvana”.Ainda não há data para retorno do atendimento nade Educação. Mas, é importante destacar que outros sete projetos de grandes reformas, ampliações e construção estão em andamento como reforma CEI Irmã Dulce, ampliação do CEI Carangola e construção do CEI no Vicenzo Rivetti.Só neste ano, a prefeitura inaugurou cinco espaços novos, que começaram a funcionar antes dado coronavírus: CEI Dagmar Rolando (Corrêas), CEI Professora Anna Nardi (Quissamã), CEI Monsenhor Paulo Daher, no Centro Educacional Professora Valéria Chim (Centro), CEI Boa Vista (Boa Vista) e CEI Nilo Peçanha (Pedro do Rio).