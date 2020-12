Três mil vagas foram abertas para agendamento para segunda-feira (28) Reprodução/Internet

Publicado 26/12/2020 09:11

Petrópolis - O Detran-RJ informou que vai retomar, na próxima segunda-feira, os serviços de emplacamento em todo o estado do Rio de Janeiro. As atividades estavam suspensas, desde o dia 7 de dezembro, para regularização do contrato com a empresa prestadora de serviço.