Por O Dia

Publicado 28/12/2020 16:06

Petrópolis - O governo municipal de Petrópolis vai instalar um novo ponto de apoio para pacientes com suspeita de COVID-19 na UPA Cascatinha. A ação tem objetivo de acolher a população que mora nessa área. A estrutura será montada no estacionamento da unidade e a previsão é que os atendimentos comecem a ser realizados nesta terça-feira.

O prefeito Bernardo Rossi, acompanhado pelo vice-prefeito Baninho, pelo secretário Chefe de Gabinete, Renan Campos e pela secretária de Saúde, Fabiola Heck, estiveram na UPA para definir os detalhes para instalação do novo“Vamos enfrentar a situação da pandemia até o último dia de governo. Tomamos todas asnecessárias para evitar que a doença se prolifere entre os petropolitanos, mas todos devem fazer sua parte também. Evitem aglomerações, respeitem o uso da máscara e usem álcool em gel”, solicitou o prefeito.

Bernardo Rossi esteve na UPA Cascatinha Reprodução

A prefeitura destaca que as UBS (Quitandinha, Itamarati, Pedro do Rio e Posse), além do Centro de Saúde, estão funcionando para realização de testes e como pontos de apoio para atendimentos decom suspeita de coid-19.