Petrópolis não tem tradição de realizar comemoração pública de Réveillon Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 17:42 | Atualizado 28/12/2020 17:55

Petrópolis - Os decretos municipais em vigor vão nortear o funcionamento dos estabelecimentos comerciais no período de Ano Novo em Petrópolis. A cidade não vai ter nenhuma comemoração oficial, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Bares e restaurantes podem funcionar neste feriadão de acordo com os decretos municipais que continuam valendo, respeitando as regras de distanciamento, higienização e horários previstos nesses decretos.



A prefeitura informou em comunicado que "Petrópolis não tem tradição de realizar uma festa de Réveillon pública. Por isso e também por causa da pandemia do coronavírus, não haverá festa de Ano Novo nas ruas da cidade."

Publicidade

A maioria dos pontos turísticos fecha no feriado de Réveillon e abre durante todo o fim semana e também na véspera. No caso dos museus administrados pela prefeitura, o Museu Casa de Santos Dumont abre dias 29 e 30 das 9h às 17h, e 31 das 9h às 14h. O Museu Casa do Colono abre 29 e 30 das 9h às 14h, e 31 das 9h às 12h. Os dois reabrem no dia 02.



Na Saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs –Itaipava e Cascatinha) e Pronto Socorro Leônidas Sampaio (Alto da Serra) – funcionam normalmente. O Hospital Municipal Nelson de Sá Earp está funcionando como unidade referência de internação para Covid 19 e a UPA Centro (vermelha) está exclusivamente recebendo pacientes de coronavírus para internação.

O Hospital Alcides Carneiro também funciona normalmente. Unidades de atendimento da atenção básica (UBSs e PSFs) – não abrirão na véspera de Ano Novo e no feriado do dia 1º.



A coleta de lixo na cidade funciona normalmente. Nas repartições públicas do município, será ponto facultativo na véspera de feriado.