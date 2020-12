Por O Dia

Publicado 30/12/2020 07:29 | Atualizado 30/12/2020 07:32

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi liberou no pagamento deste mês de dezembro mais um lote chamados triênios - abono que estava congelado desde 2015 - para servidores da Educação.

Profissionais da Educação receberam triênios atrasados desde 2015 Reprodução

Desta vez, 2.259 funcionários terão os adicionais incorporados ao vencimento. Segundo a prefeitura, todos os servidores do município receberão os salários de dezembro em dia. Oscomeçaram a ser feitos nesta terça-feira e vão até o próximo dia 5 de janeiro. O aporte na folha de pagamento da Educação ultrapassa os R$ 3 milhões com o adicional dos triênios atrasados.“Começamos a liberar aem 2019 e, felizmente, com muita responsabilidade na gestão, tivemos como liberar o pagamento dos triênios atrasados. Essa é a segunda leva de pagamentos. O aumento real nos salários é importante e faz diferença no vencimento do servidor”, afirmou o prefeito.A secretária de Educação, Marcia Palma, salienta a importância do pagamento. “Os servidores aguardam pela liberação dos atrasados desde 2015. É um direito e representa umreal nos salários”.é o adicional por tempo de serviço que prevê adicional de 5% a cada três anos de serviço público efetivo prestado, ao município, estado e união no que se refere à administração direta, às autarquias e às fundações públicas, incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, conforme prevê o artigo 110 da Lei 6.946/2012.O prefeitotambém liberou os enquadramentos por tempo de serviço – quinquênios – e os enquadramentos por formação para os profissionais da Educação . Os enquadramentos podem representar, em alguns casos, ganho real entre 10% e 35% nos vencimentos.Outros avanços para os servidores foram conquistados na gestão Bernardo Rossi, como a comissão para elaboração de concurso público, concessão de licenças prêmios, gratificação para auxiliares de serviços gerais da Educação, posse de concursados e férias regularizadas.