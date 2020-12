Por O Dia

Publicado 31/12/2020 06:21

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi visitou nesta quarta-feira o prédio do antigo Clube Centenário, no Bingen, que vai abrigar uma(UBS) e um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O governo municipal homologou o contrato com a empresa JBK, vencedora da licitação e que será responsável pela obra.

O projeto para adaptação do prédio já está pronto desde junho deste ano. A ideia é que o local seja preparado para atendimento de cerca de 15 mil pessoas da região. O prédio, que foi desapropriado pela, tem 800 m2.“Vamos deixar tudo pronto para a obra ter início em janeiro. Esse local é estratégico e vai beneficiar centenas de moradores da região doe de localidades que ficam no seu entorno. Esse é mais um legado que deixo para a cidade e tenho certeza que será muito bem utilizado por todos”, afirmou Bernardo, que estava acompanhado pelo vice-prefeito Baninho e pela secretária de Saúde, Fabiola Heck.As UBS oferecem atendimento médico clínico geral, pediátrico, odontológico e de enfermagem, e são responsáveis pelo controle ecom acompanhamento regular do paciente. A construção das UBS otimiza as ações de prevenção e promoção de saúde com a assistência primária relacionados aos programas municipais saúde da mulher, da criança, hipertensão e diabetes entre outros.