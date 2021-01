Centro de Cultura Raul de Leoni, no centro de Petrópolis Reprodução/Internet

Por O Dia

Petrópolis - A Secretaria de Fazenda de Petrópolis vai montar um atendimento especial no Centro de Cultura Raul de Leoni nos dias 4 e 5 de janeiro para aqueles contribuintes que queiram quitar o IPTU/2021 em cota única com desconto de 9%, com vencimento para o dia 5.



Para aqueles contribuintes que queiram recolher as parcelas mensais ou quitar a cota única em fevereiro ou março com desconto, o atendimento será liberado apenas no dia 6 de janeiro de 2021.



O contribuinte deverá levar o número da inscrição imobiliária ou um carnê anterior para ser atendido.