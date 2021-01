O agora ex-prefeito Bernardo Rossi visita depósito da Secretaria de Educação para verificar os kits pedagógicos Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 09:23

Petrópolis - A Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis vai entregar neste ano material individual para os mais de 40 mil estudantes matriculados na rede de ensino. Os conjuntos com lápis, borracha, caderno, cola, lápis de cor, tesoura e demais artigos necessários para os estudantes, de acordo com o ano de escolaridade, já foram entregues no depósito da secretaria.

Além disso, mobiliário, ventiladores, material pedagógico e itens específicos para a educação infantil também foram comprados para serem entregues na rede. O então prefeito Bernardo Rossi esteve no depósito da Educação na última quarta-feira (30) para conferir o estoque.

Kits pedagógicos foram comprados pelo governo municipal para os alunos da rede municipal de ensino Divulgação/Ascom



"Até o ultimo dia continuamos cumprindo com o que foi prometido. A rede municipal de Educação ganhou uma repaginada com mobiliário e brinquedos novos, mas, também compramos material esportivo, ventiladores, kits musicais para as bandas, kit pedagógico para os alunos. Nesse ano de 2020 cada aluno recebeu seu kit e, em para garantir que em 2021 eles também recebam o kit, fizemos mais uma nova compra", afirmou nesse dia o agora ex-prefeito.



Só de kits pedagógicos são cerca de 44 mil. Receberão os conjuntos tanto os alunos dos Centros de Educação Infantil, quanto os das escolas e EJA – Educação de Jovens e Adultos. Os kits foram adquiridos através de adesão a uma ata de compras do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – ou seja, o governo federal abriu um grande processo de compra e as prefeituras interessadas tiveram a oportunidade de adquirir e pagar por todo material recebido.

"Sabemos o quanto foi importante para as crianças terem acesso a esse material. Foi essencial sobretudo para que todos pudessem fazer as atividades propostas na plataforma Educa em Casa, nesse período de suspensão do atendimento presencial. Além disso vamos deixar todo esse material pedagógico, brinquedos, mobiliário itens esportivos para a rede, sabendo que todas as escolas e creches aproveitarão da melhor forma possível esse legado, quando o retorno for possível”, explicou a secretária de Educação, Marcia Palma.