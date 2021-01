Hingo Hammes (DEM), presidente da Câmara Municipal e atual prefeito interino de Petrópolis Site oficial do político/Alan Pacheco

Por Marco Antonio Pereira

Publicado 02/01/2021 14:50 | Atualizado 02/01/2021 14:58

Petrópolis - O presidente da Câmara Municipal de Petrópolis (CMP) e prefeito interino da cidade, Hingo Hammes (DEM), anunciou neste sábado (2) que fará vistorias diárias nas unidades de saúde da cidade para verificar o atendimento a pacientes com sintomas de COVID-19.

Em entrevista a "O Dia", ele disse que também vai reforçar a organização das escalas médicas, a fim de garantir o pleno funcionamento dos pontos de apoio. Em paralelo, Hammes estuda a possibilidade de descentralizar o atendimento a pacientes com sintomas da doença, permitindo que a população encontre assistência mais perto de casa.

Publicidade

UPA Centro: Unidade é referência para atendimento de casos de COVID-19 em Petrópolis Reprodução

"Outra medida que estamos analisando é a criação de uma superintendência específica para tratar de questões relacionadas à COVID-19, com ações não apenas de resposta à doença mas também buscando a conscientização da população sobre os riscos", declarou Hammes.

Publicidade

O prefeito interino afirmou vai enxugar a máquina administrativa, reduzindo despesas com contratos e alugueis. Também planeja reduzir em 20% as despesas com pessoal. "Mudanças na estrutura administrativa são uma possibilidade, mas serão precedidas de estudos técnicos", finalizou Hammes.

O vereador foi eleito presidente da CMP em votação realizada no início da tarde desta sexta-feira (1º), e se tornou o primeiro presidente do Legislativo a assumir interinamente o cargo de prefeito no início do mandato.

Publicidade

Nova composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Petrópolis (CMP) Divulgação/CMP

A posse do presidente da Câmara como prefeito é uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), seguindo o que prevê a Lei Orgânica Municipal nos casos de impossibilidade de o candidato mais votado nas últimas eleições municipais assumir o cargo.