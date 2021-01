Anúncio foi feito pelo prefeito interino Hingo Hammes, que se reuniu nesta quarta-feira com o secretário de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro, Capitão Paulo Teixeira Divulgação

O Dia

Publicado 07/01/2021

Petrópolis - Petrópolis pode ganhar uma unidade da Casa do Trabalhador. O anúncio foi feito pelo prefeito interino Hingo Hammes, que se reuniu nesta quarta-feira (6) com o secretário de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro, Capitão Paulo Teixeira.

O encontro aconteceu por intermédio do vereador Eduardo do Blog e contou com a presença do Superintendente de Atendimento ao Trabalhador da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, Matheus Quintal. A intenção é que o novo espaço funcione no Terminal do Centro, onde funcionava o posto do Detran.



O espaço desenvolve atividades que visam a inserção, reinserção e manutenção no mercado de trabalho, através da qualificação e capacitação dos cidadãos, realizadas por meio de parcerias com instituições e indivíduos formadores de ensino. Segundo o prefeito interino Hingo Hammes, a intenção é capacitar o trabalhador e facilitar a inserção no mercado de trabalho, seja do jovem ou de quem está em busca de conseguir um novo emprego.



"A Casa do Trabalhador oferece cursos de qualificação, oportunidades de trabalho, cadastro de MEI, carteira de trabalho, além de orientação ao jovem aprendiz. Um espaço como esse ajuda o jovem no primeiro emprego e também na reinserção no mercado de trabalho. Será de grande valia para a cidade", explica Hingo Hammes, destacando que a unidade será a primeira na Região Serrana.



Segundo o Capitão Paulo Teixeira, o novo órgão instalado na cidade, "é um espaço onde os trabalhadores têm ajuda do governo estadual e da prefeitura para resolver questões relacionadas a emprego, tais como: buscar vagas, tirar carteira de trabalho, dar entrada no seguro desemprego, além de participar de cursos de requalificação profissional".



Além disso, a Casa do Trabalhador oferece dicas de como montar um currículo e de como se preparar para uma entrevista de emprego/estágio/jovem aprendiz, entre outros. Atualmente, existem quatro unidades da Casa do Trabalhador, sendo três localizadas no município do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, Manguinhos e Shopping Guadalupe, e uma no município de Itatiaia.