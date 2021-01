Chuvas fortes são comuns nesta época do ano em Petrópolis e região Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 09:16

Petrópolis - O secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Gil Kempers, fez um apelo nesta quinta-fera (7) para que a população de Petrópolis fique atenta aos avisos sobre chuvas fortes que estejam se aproximando da cidade.

"Ontem voltamos a acionar as sirenes com o aviso de chuva forte. Este toque é dado para avisar as comunidades que nas próximas horas ocorrerá chuva forte. Provavelmente aconteça hoje novamente no fim do dia. Algumas pessoas perderam esse costume pois não foi mais adotado isso na ultima gestão", disse Kempers.

Publicidade

"Neste aviso, os moradores NÃO DEVEM SE DESLOCAR PARA O PONTO DE APOIO. É apenas um aviso de chuva forte, mas que estes moradores fiquem em atenção para os próximos avisos. Peço que divulguem essa informação. o Toque de Mobilização, ou seja, quando as pessoas devem se deslocar, só é dado quando a chuva atinge um índice relacionando chuva acumulada x chuva horária", completou o comandante da Defesa Civil.