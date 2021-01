Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, na inauguração da Casa do Trabalhador Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 21:55

Petrópolis - Petrópolis ganhou nesta terça-feira (12) uma unidade da Casa do Trabalhador. O espaço foi entregue pelo governador em exercício, Claudio Castro, e o prefeito interino Hingo Hammes. Essa é a segunda unidade da Casa do Trabalhador na Região Serrana (a primeira foi inaugurada em Nova Friburgo), instalada no antigo posto do Detran, no Terminal do Centro. O secretário de Trabalho e Renda do Estado, Capitão Paulo Teixeira, também participou da entrega do equipamento.



A Casa do Trabalhador vai reunir todas as atividades oferecidas pelo Detran, com atividades que visam a inserção, reinserção e manutenção no mercado de trabalho, através da qualificação e capacitação dos cidadãos, realizadas por meio de parcerias com instituições e indivíduos formadores de ensino. Após a entrega, a unidade será aberta ao público na quarta-feira (14).



"Agradeço a todos que ajudaram a montar esse espaço, as equipes envolvidas nessa empreitada. A Casa do Trabalhador vai ajudar o jovem que procura o primeiro emprego e também quem está atrás de novas oportunidades no mercado. Serão oferecidos cursos de qualificação, balcão de empregos e emissão da carteira de trabalho", destaca o prefeito interino Hingo Hammes.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, explica que o novo espaço é mais amplo e oferece acessibilidade. “Dessa maneira, diversos serviços, como a emissão da carteira de identidade, dicas de como montar currículo e a retirada das dúvidas sobre o Balcão de Empregos da Prefeitura, estarão disponíveis em um único lugar, facilitando a vida dos petropolitanos”, disse.



Além disso, a unidade oferece dicas de como montar um currículo e de como se preparar para uma entrevista de emprego/estágio/jovem aprendiz, entre outros serviços. Atualmente, existem quatro unidades da Casa do Trabalhador, sendo três localizadas no município do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, Manguinhos e Shopping Guadalupe, e uma no município de Itatiaia