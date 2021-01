Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, junto com o governador do estado, Cláudio Castro Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 22:01

Petrópolis - As obras de recapeamento no trecho da Estrada União e Indústria entre Pedro do Rio e Posse, a RJ-134, são estratégicas para beneficiar o setor agrícola e o turismo da região. Quem garante é o governador em exercício do Estado, Cláudio Castro, que lançou as intervenções ao lado do prefeito interino, Hingo Hammes, nesta terça-feira (12). O investimento do governo do Estado é de mais de R$ 21 milhões, com melhorias em 14,4 quilômetros de extensão.



"A Região Serrana tem vocação para o turismo e um potencial enorme no setor agrícola, mas, sem dúvida alguma, falta infraestrutura. Dessa forma, estaremos privilegiando o produtor rural, a indústria, além do turismo e do comércio. Essa é uma agenda voltada para o desenvolvimento econômico, que vai beneficiar o Estado como um todo”, disse Cláudio Castro.



O prefeito interino, Hingo Hammes, destacou a importância da RJ-134 para o município, além de ressaltar a presença do governador no lançamento das obras. "O apoio do governador em exercício, Cláudio Castro, é fundamental para Petrópolis. Outro fator importante é que ele está na ponta, assistindo na prática, os avanços das obras e dos investimentos feitos no município", destacou Hingo Hammes.



A previsão de conclusão das obras é de seis meses. Durante os trabalhos, os trechos estão utilizando o sistema de pare e siga. Segundo o secretário de Estado de Cidades, Uruan Cintra, as intervenções na RJ-134 atenderão todos os 75 km da estrada. “Esse lançamento é do primeiro trecho da pista, que será atendida até Sapucaia. Vamos fazer essa obra em um total de quatro trechos. Os avanços para o Estado serão diversos”, garantiu.



Também estiveram presentes no lançamento das obras na RJ-134 outros secretários de Estado, deputados estaduais e federais, além de vereadores e secretários municipais.