Por O Dia

Publicado 13/01/2021 06:55 | Atualizado 13/01/2021 08:56

horários habituais. Os Petrópolis - O Setranspetro informa que neste momento, às 6H10, da manhã de quarta-feira (13) toda a frota da Cidade Real começa a sair da garagem da empresa para iniciar a operação das 29 linhas. A população já pode contar com os ônibus noshabituais. Os pontos de negociação ainda estão sendo definidos, entretanto todos entenderam a necessidade extrema de restabelecer o serviço.

circulação das pessoas que, inclusive, precisavam acessar os hospitais da região para trabalharem e serem atendidas em meio à pandemia. Na manhã de terça-feira (12), os rodoviários fizeram uma paralisação e não saíram com os ônibus da garagem da empresa, deixando sem atendimento as regiões de Bingen, Mosela, arredores, como também a ligação entre a rodoviária e o centro da cidade. O movimento atrapalhou adas pessoas que, inclusive, precisavam acessar os hospitais da região para trabalharem e serem atendidas em meio à pandemia.

Em nota, os rodoviários explicaram que estavam protestando por causa do descumprimento, por parte da empresa, no processo de reintegração de aproximadamente 80 trabalhadores, sendo cerca de 25 motoristas e 65 cobradores, que deveriam ter retornado as atividades no último dia 04 de janeiro, visto acordo assinado em agosto de 2020.

