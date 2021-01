Prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve em algumas unidades de saúde da cidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 08:30

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, acompanhou no fim da tarde desta quinta-feira (14) o trabalho das equipes na UPA Centro e no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp (HMNSE), que tiveram as rotinas alteradas em função da reestruturação das portas de entrada de pacientes na rede municipal de saúde.

O ponto de apoio da UPA Centro foi transferido para o primeiro andar do prédio do HMNSE e a UPA Centro, que vinha sendo utilizada exclusivamente para internação de pacientes com sintomas de COVID-19, foi reaberta como Unidade de Pronto-Atendimento para pacientes não COVID.



Também nesta terça-feira, a Prefeitura abriu o ponto de apoio de Cascatinha, que passou a funcionar com médicos 24 horas por dia. A UPA do bairro, agora, é UPA Vermelha, exclusiva para internação.



“Nosso objetivo é melhorar o atendimento à população, garantindo que quem precisar vai encontrar médicos. Com as mudanças, Petrópolis passa a ter três pontos de apoio para atendimento de pacientes com sintomas de COVID-19, sendo um deles com médicos 24 horas por dia”, frisou o prefeito interino, fazendo referência aos pontos de apoio de Itaipava, do HMNSE e de Cascatinha.



Com a reestruturação, pessoas que precisam de atendimento não COVID têm, agora, três opções: a UPA Centro, a UPA Itaipava e o Pronto Socorro Leônidas Sampaio, no Alto da Serra.



"Todas as mudanças feitas nesta quinta-feira têm como objetivo melhorar o atendimento da população. Uma vez constatados os problemas, trabalhamos para planejar e executar mudanças que melhorassem o fluxo de atendimento nas nossas portas de entrada, diante do crescimento do número de casos de coronavírus", explicou o secretário municipal de Saúde, Aloísio Barbosa da Silva Filho.



Atendimento de pacientes com sintomas de COVID-19



- Pacientes com sintomas leves devem se dirigir ao ponto de apoio da UPA Itaipava ou do HMNSE, onde há médicos das 8h às 20h e enfermeiros para fazer os testes.



- Pacientes com sintomas moderados a graves, com febre persistente por mais de três dias, falta de ar e dificuldade para respirar, devem procurar o ponto de apoio da UPA Cascatinha que tem atendimento médico 24 horas



Atendimento de pacientes não COVID



- UPA Centro

- UPA Itaipava

- Pronto Socorro Leônidas Sampaio