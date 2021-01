Prefeito interino, Hingo Hammes, durante inauguração da Casa do Trabalhador em Petrópolis Divulgação

Publicado 16/01/2021 10:59

Petrópolis - A Casa do Trabalhador, inaugurada na terça-feira (12) pelo prefeito interino, Hingo Hammes, e pelo governador Claudio Castro, já realizou, em três dias, mais de 350 atendimentos e entregou 80 novas carteiras de trabalho. A unidade funciona no espaço que abrigava o antigo posto do Detran, no Terminal Centro.



Entre os benefícios oferecidos com a implantação da Casa do Trabalhador destaca-se o desenvolvimento de ações que visam a inserção no mercado de trabalho buscando equilibrar a qualificação profissional e a demanda local. O programa também prevê parcerias e acordos com diferentes instituições para oferta de palestras e oficinas para capacitar a população.



"A Casa do Trabalhador já exerce um papel importante para as pessoas que buscam uma recolocação no mercado. No espaço, por exemplo, o jovem que procura o primeiro emprego ou a pessoa que ficou desempregada, poderão procurar uma nova oportunidade, seguindo a orientação de profissionais. Além disso são oferecidos cursos, cadastro de MEI, carteira de trabalho, além de direcionamento ao jovem aprendiz", declarou Hammes



Os serviços do Detran também foram transferidos para a Casa do Trabalhador. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, essa ação vai facilitar a vida das pessoas. “No mesmo local a pessoa pode ter a emissão da carteira de identidade, orientação para montar um currículo mais eficiente e ter acesso ao Balcão de Empregos da Prefeitura. Tudo isso em único local, uma facilidade para o cidadão”, destaca.



Atualmente, existem seis unidades da Casa do Trabalhador, sendo três localizadas no município do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, Manguinhos e Shopping Guadalupe, uma no município de Itatiaia, outra em Nova Friburgo e a sede de Petrópolis.