Caso foi registrado na 106ª DP, de Itaipava Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 07:10

Petrópolis - Um homem identificado como Giuliano Cesar Maziero, de 44 anos, foi encontrado morto dentro de uma quadra de esportes na comunidade do Vila Rica, em Pedro do Rio, na manhã deste domingo (17). A vítima vivia em situação de vulnerabilidade e usava a quadra como abrigo para dormir.



O corpo foi encontrado por um morador da região, que acionou equipes do Corpo de Bombeiros. Ao chegarem ao local, os agentes verificaram que o homem já estava morto e acionaram a polícia.



Testemunhas disseram aos policiais que na tarde de sábado (16) a vítima teria sofrido um acidente, caindo de uma altura de cerca de três metros, mas que, naquele momento, respondia aos estímulos.



Agentes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foram até o local e atestaram o óbito de Giuliano. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Rios. A ocorrência foi registrada na 106ª DP (Itaipava).