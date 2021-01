Prefeito interino Hingo Hammes esteve no HAC durante mutirão da Saúde Divulgação

Publicado 18/01/2021 07:20

Petrópolis - Duzentos pacientes que aguardavam consultas ambulatoriais na rede municipal de saúde foram atendidos no último sábado (16) em mutirão organizado pelo governo municipal de Petrópolis. As consultas foram de cirurgia geral, cardiologia, ortopedia, enfermagem e neurologia. Também houve agendamento para coleta de preventivo.



“Estes primeiros 15 dias como prefeito interino foram de muito trabalho. Temos que reduzir a fila, que acabou aumentando em função da suspensão de atendimento ambulatorial durante a pandemia”, afirmou o prefeito interino, Hingo Hammes, que, no local, conversou com médicos e pacientes e confirmou planejamento para levar os mutirões de atendimento médico também para as comunidades. "Fazer este tipo de ação nas comunidades vai facilitar a vida das pessoas, que encontrarão atendimento mais perto de casa, sem a necessidade de grandes deslocamentos".



Lúcia Ana da Silva, de 49 anos, foi uma das pacientes atendidas no mutirão. “Eu estava desde agosto aguardando uma consulta. Estou com um problema no pé e tinha medo de parar de andar. Isso aqui é como uma luz no fim do túnel”, afirmou.

Antônio Carlos Ponte, de 71 anos, também conseguiu a consulta: “Estou com um exame pronto desde junho e precisava mostrar ao médico. Nesta semana recebi uma ligação avisando que eu poderia vir e seria atendido. Foi um alívio”.



De acordo com o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, o governo fará outros mutirões, buscando atender àqueles que estão à espera da primeira consulta ou da continuidade do atendimento médico.

“Os mutirões serão realizados sempre de maneira responsável, respeitando a capacidade do ambulatório com a garantia do distanciamento entre os pacientes. Estamos trabalhando para levar ações semelhantes também para as comunidades”, finalizou.