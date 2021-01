Cartão Imperial terá valores depositados nesta semana Reprodução

Publicado 19/01/2021 07:57

Petrópolis - O Cartão Imperial, programa social municipal que garante complemento de renda para compra de alimentos a famílias em situação de risco social na cidade, terá os valores depositados nesta semana. A Prefeitura trabalha para garantir os recursos o mais rapidamente possível, assegurando o benefício aos cadastrados no programa. O auxílio mensal é de R$ 70.



“Estamos unindo esforços para que os inscritos no programa recebam os benefícios o mais rapidamente possível. É importante que as famílias saibam que o dinheiro será depositado nos próximos dias”, garantiu a secretária de Assistência Social, Rosane Borsato.



O Cartão Imperial é voltado para a compra de alimentos em estabelecimentos conveniados. O benefício é concedido a quase 4 mil famílias, que contam com a contribuição do programa social para complementar seu sustento. Todas as famílias cadastradas no programa estão registradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).



Merenda Certa

O governo municipal também confirmou que o Cartão Merenda Certa voltará a ser recarregado em fevereiro. A informação é da secretária Municipal de Educação, Márcia Palma, que lembrou que, legalmente, o benefício não pode ser concedido em janeiro, por ser período de férias, segundo o calendário escolar.



“Todo ano, em janeiro, como não temos aulas devido ao recesso escolar, não existe previsão para a merenda. Mesmo se tratando de um cartão, o procedimento é o mesmo: sem previsão orçamentária, a Secretaria de Educação fica impossibilitada de oferecer o benefício durante esse mês”, explicou a secretária.



Sabendo da importância do programa como auxílio no reforço alimentar das crianças que estão fora do ambiente escolar devido à pandemia, o governo municipal está agilizando todos os trâmites necessários para garantir a formalização da administração do Cartão Merenda por empresa do ramo, o que garantirá que a recarga do cartão volte a ser feita já em fevereiro.