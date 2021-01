Petrópolis: Empresas de ônibus lançam Simulador de Tarifas com propostas para diminuição da passagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 08:09

Petrópolis - O preço da passagem de ônibus é um fator que desperta o interesse de todos. Pensando nisso, o Setranspetro e as empresas de ônibus lançaram um novo Simulador de Tarifas. Com o programa, os clientes vão ter acesso ao cálculo da passagem, conhecendo os componentes que mais impactam para o valor final da tarifa, gerando mais transparência para o setor. Baseado em dados oficiais disponibilizados para consulta pública, qualquer cidadão poderá ter acesso ao custo, que poderia ser até 61,1% mais barato no município, passando de R$ 4,40 para apenas R$ 1,71 com a implantação de políticas públicas.



O Simulador de Tarifas já está disponível e pode ser acessado por computador, smartphone ou tablet, através do site http://simulador.setranspetro.com.br/simulador2021/. Na página, os passageiros poderão optar por alternativas de múltiplas escolhas e acompanharão detalhadamente o custo simulado da passagem, tendo a oportunidade de conhecer medidas que poderiam diminuir o valor final.



Todos os cálculos foram realizados com base na tarifa atual, de R$ 4,40. Porém, é importante ressaltar que, desde o início do ano passado, o custo já estava totalmente defasado, em razão da queda da demanda de passageiros, que se agravou, principalmente, no início da pandemia do Coronavírus, não cobrindo os gastos do Sistema de Transporte que, no acumulado entre março e novembro, já supera um prejuízo de R$ 39 milhões.



“O Simulador de Tarifas tem como finalidade destacar para a população que o transporte coletivo é um serviço essencial e um direito de todos, inclusive, assim que é tratado pela Constituição Nacional. E por ter esta característica social, não pode ser visto como um problema exclusivo do empresário, uma vez que, se houver novas formas de financiamento público, pode-se chegar a um valor tarifário muito mais justo e acessível para todos”, explicou Carla Rivetti, gerente do Setranspetro.



Durante o processo de simulação, que dura, em média, cinco minutos, os usuários terão acesso à economia individual que poderia ser gerada mensalmente e anualmente, para o caso de adoção das medidas sugeridas no simulador.



“Sabemos que o assunto relacionado ao sistema de transporte sempre gera polêmicas, porém, a nossa principal intenção é levar a informação de forma transparente, clara e dinâmica aos nossos clientes. Ouvir a opinião de cada um deles é de extrema importância para o desenvolvimento do sistema de transporte”, pontuou Carla Rivetti.



Na simulação, o Setranspetro destaca, por exemplo, a queda de R$ 0,10 no valor da tarifa, caso houvesse isenção tributária municipal. Além disso, segundo o orçamento anual de Petrópolis do último ano, se 10% da receita do IPVA e 5% da arrecadação com o IPTU fossem destinados para subsidiar uma parte da tarifa do transporte público, a passagem poderia ser até R$ 0,25 menor.



De acordo com o Sistema de Bilhetagem Eletrônica, e com os dados oficiais, é constatado que apenas 11% dos passageiros se beneficiam do Sistema de Integração, enquanto outros 89% dos passageiros sequer o utilizam. Nesse caso, a passagem de ônibus poderia ser até R$ 0,30 menor, caso os passageiros que utilizam a integração pagassem uma pequena parcela no valor da tarifa integrada.



Com relação à Mobilidade Urbana, projetos de engenharia de transporte estão sendo discutidos para a priorização do transporte coletivo, inclusive, com a criação de corredores exclusivos, que resultariam em viagens mais rápidas e eficientes. Com a implantação da troncalização do Alto da Serra, Manoel Torres e Araras, por exemplo, o custo na passagem poderia ser R$ 0,10 menor.



Enquanto isso, considerando o Programa de Qualificação dos profissionais do setor e a realização de pagamento de tarifa por meio de cartão eletrônico, que chega a mais de 70% das transações, caso fosse aprovada o fim da função de cobrador, a tarifa poderia ser até R$ 0,66 mais barata em Petrópolis.



Por fim, caso o governo investisse recursos para arcar com as passagens dos estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino, como forma de subsídio público, a tarifa de ônibus poderia ser R$ 0,70 mais barata. Atualmente, a gratuidade desses alunos correspondem a 590 mil passagens por mês. Já a gratuidade às pessoas portadoras de deficiências e doenças crônicas, que não podem interromper tratamento sob risco de morte, correspondem a 206 mil passagens mensalmente, elevando a tarifa em R$ 0,28.



“Queremos que as pessoas experimentem o simulador e entendam quais são os nossos maiores desafios, participando assim, de uma discussão pública que estimule iniciativas de todas as esferas para o setor. O interesse dos empresários de ônibus é que a tarifa seja barata e as pessoas utilizem mais o transporte coletivo”, concluiu Carla Rivetti.