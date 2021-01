Por O Dia

Publicado 22/01/2021 08:33

Petrópolis - Quem ainda não pagou o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deve ficar atento: o prazo para quitar oem conta única, garantindo 7% de desconto, termina em 5 de fevereiro. O pagamento pode ser feito na rede bancária (exceto no Bradesco) e também nas casas lotéricas.A guia deve ser retirada no site da prefeitura . Para impressão, o interessado precisa informar apenas o número de inscrição do imóvel no site. Também é possível retirar o boleto nomontado no Centro de Cultura Raul de Leoni, 305, no Centro.Asde dívidas ativas continuam a ser realizadas na Procuradoria Geral, que funciona na Avenida Koeler, 260, anexo B, segundo andar, de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18h30.