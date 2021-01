A carioca Patrícia Melo deu depoimento exclusivo para 'O Dia' Reprodução

Por Marco Antonio Pereira

Publicado 22/01/2021 16:14 | Atualizado 22/01/2021 18:20

Patrícia Melo, de 42 anos, grava depoimento para o jornal O Dia após sofrer constrangimento ao receber comanda com comentário ofensivo sobre o corpo dela em Petrópolis. Confira! #ODia pic.twitter.com/2gUyAfYmnc — Jornal O Dia (@jornalodia) January 22, 2021

Petrópolis - Um passeio com a família e os amigos no final de semana, uma ida a um restaurante famoso na Região Serrana, depois disso pedir a conta e voltar para casa. Tudo estava normal no último dia 10 de janeiro para a carioca Patrícia Melo, de 42 anos, a não ser por um detalhe.



Publicidade

Na descrição da comanda no restaurante, um "apelido" chamou sua atenção: "Moça do peitão"! Isso mesmo, Patrícia serviu, segundo a direção da casa, como referência para os atendentes de sua mesa por causa de uma característica física.

Em um depoimento exclusivo a "O Dia", Patrícia falou sobre sua indignação e alertou outras pessoas que possam passar por esse tipo de constrangimento: "Faça valer a sua voz e não fique calado, não se esconda, denuncie!"

Publicidade

A Ambev, empresa responsável pelo estabelecimento, informou através de nota à imprensa que tem reforçado o treinamento de toda a equipe para que situações como essa não se repitam e que adotou "as medidas cabíveis com os colaboradores envolvidos'.