Por O Dia

Publicado 24/01/2021 08:35 | Atualizado 24/01/2021 09:26

Petrópolis - A prefeitura lançou, na tarde desta sexta-feira (22), opara que a população possa acompanhar o número de pessoas já vacinadas contra a Covid-19 na cidade. O medidor está disponível no site da Secretaria de Saúde, no portal da transparência do coronavírus Nesta sexta-feira, três unidades de saúde e quatro instituições de longa permanência foram visitadas pelasde enfermagem, sob coordenação da Vigilância Sanitária, dando continuidade na imunização. Mais 239 pessoas foram vacinadas, elevando o número total de doses aplicadas para 769.As equipes retornaram ao Hospital Nelson Sá Earp, à UPA Cascatinha e ao SMH para vacinar profissionais que estão atuando na linha de frente de combate ao Covid-19 e que trabalham nas UTIs e salas de urgência e