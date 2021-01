Prefeitura realizou na noite de sexta-feira um choque de ordem para fiscalizar aglomerações Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 09:04

Petrópolis - O governo interino realizou nesta sexta-feira (22) nova Operação Choque de Ordem em diversos pontos da cidade, visando a conter aglomerações e evitar a disseminação do coronavírus. As pessoas foram orientadas sobre o uso de máscaras e cumprimento dos decretos. Um estabelecimento que funcionava como boate foi intimado.

O estabelecimento tem alvará de funcionamento também como restaurante e, no momento da fiscalização, cumpria a maioria dos protocolos, com exceção da disposição do álcool em gel. Por isso recebeu a intimação.

Desde o início da noite até o começo da madrugada deste sábado (23), equipes da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP - Posturas e Guarda Municipal) e Vigilância Sanitária estiveram em pontos da cidade com histórico de aglomerações para fiscalizar o cumprimento dos decretos municipais de prevenção ao coronavírus e orientar as pessoas sobre o distanciamento social e uso obrigatório de máscaras. A ação ainda contou com o apoio da Polícia Militar e da CPTrans, que ajudaram na organização do trânsito e na fiscalização de estacionamento irregular.



Duas equipes realizaram ações de combate à COVID-19 e às aglomerações na rua 13 de Maio, na Praça da Liberdade e Praça Princesa Isabel. Na rua 13 de Maio, os frequentadores do local e comerciantes foram orientados pelas equipes sobre os cuidados de prevenção à doença, sendo os estabelecimentos obrigados a fechar à meia-noite.

No Carangola, as equipes estiveram em bares alertando sobre medidas preventivas à doença. Também houve ações em Nogueira e Corrêas. Em Itaipava, responsáveis por estabelecimento que funcionava como boate foram intimados pelos fiscais a seguir as orientações dos decretos municipais.



Equipes da Comdep também trabalharam na madrugada para garantir a limpeza de locais em que vinham sendo verificados problemas. Na Praça Princesa Isabel por exemplo, já durante a madrugada equipes fizeram a limpeza, deixando o espaço preparado para receber os participantes da feira da economia solidária, realizada no local aos sábados.



A secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo falou da importância da operação. “É um processo de conscientização das pessoas para que respeitem os decretos de prevenção à COVID-19. O principal objetivo dessas operações é evitar a propagação do vírus e salvar vidas”.



A prefeitura reforça que o mais importante nesse momento são as vidas dos petropolitanos e que a operação também ajuda a reduzir a ocupação em leitos, evitando que o vírus se espalhe ainda mais.