Agentes públicos estiveram no bairro e conversaram com os organizadores do evento, que não chegou a ser realizado Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 08:01

Petrópolis - Denúncias que indicavam a organização de uma corrida de cavalos com apostas em dinheiro neste domingo (24) no Carangola levaram a Coordenadoria de Bem-Estar Animal (Cobea) a liderar uma operação que contou com a participação de várias secretarias do governo municipal, Guarda Civil e a Polícia Militar.

Os agentes públicos estiveram no local, conversaram com os organizadores do evento e deixaram o bairro após a suspensão da corrida e uma longa conversa, que terminou com o compromisso de novas reuniões para discutir os cuidados com os animais.

“Conversamos muito com os organizadores e mostramos que havia denúncias que indicavam a realização da corrida valendo dinheiro, o que é proibido por lei. Explicamos o problema e abrimos uma porta para o diálogo. Esta aproximação é importante porque só assim, com a presença do governo municipal e orientação, vamos multiplicar a informação, criando consciência coletiva sobre a importância do cuidado com os animais”, afirmou o coordenador de Bem-Estar Animal, João Valois.

O prefeito interino, Hingo Hammes, lembrou a importância da ação conjunta das autoridades. “Esta ação é um exemplo do quanto a articulação entre as várias secretarias do governo fortalece o trabalho e gera resultados positivos”, frisou, fazendo referência à participação da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, Turispetro, Coordenadoria de Articulação Institucional, Guarda Civil Municipal e PM. A ação também contou com o apoio do vereador Domingos Galante.