Publicado 29/01/2021 09:17 | Atualizado 29/01/2021 09:27

Petrópolis - A prefeitura, por meio da Coordenadoria de Bem-estar Animal (Cobea), vai promover feiras de doação de animais quinzenalmente a partir de fevereiro. O primeiro evento acontece na Praça Dom Pedro, no dia 6, de 10 às 15h. Em cada ação, serão disponibilizadas duas barracas para os protetores - estes deverão estar cadastrados na Cobea para serem incluídos no cronograma. O objetivo é estimular a posse responsável com a frase, "Não compre, adote".Os animais (filhotes e adultos) levados para a feira pelos protetores estarão vacinados, vermifugados e as fêmeas castradas. “A causa animal tem um grande apelo na nossa cidade e estamos atentos a essa questão. A feira será não apenas para a adoção, mas também uma forma de conscientizar o público sobre a posse responsável, cuidado com os animais, além de ser uma forma de apoiarmos os protetores”, destacou o prefeito Hingo Hammes.Para adotar é preciso ser maior de idade, além de ter em mãos o documento de identidade, CPF e um comprovante de residência. Segundo João Valois, coordenador de Bem-estar Animal, para adotar é necessário ter responsabilidade.“Os animais têm muitas necessidades como fome e sono, além disso, precisam ser vacinados, alimentados e bem cuidados. Se você não tem condições de dar a devida atenção, não adote. São animais, seja o gato ou o cachorro, com muito sentimento. Precisamos ser conscientes”, disse.Os protetores interessados em participar podem fazer contato com a Cobea através do telefone: (24) 2291-1505 ou por e-mail: [email protected]