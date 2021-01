Decreto trará informações sobre previsão de retorno das aulas presenciais nas escolas públicas, privadas e também em universidades Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 09:21 | Atualizado 29/01/2021 09:27

Petrópolis - Um decreto municipal que será publicado neste sábado (30) no Diário Oficial vai nortear a volta às aulas em Petrópolis. Segundo o prefeito interino, Hingo Hammes, que se reuniu pela manhã com representantes da Secretaria Municipal de Educação, Sepe, Sinpro, Câmara de Vereadores e outras entidades representativas do setor educacional, o texto do documento será discutido em nova reunião a ser realizada nesta sexta-feira (29). O encontro terá a participação de nomes da área técnica da Saúde e de representantes de escolas particulares.



O decreto trará informações sobre previsão de retorno das aulas presenciais nas escolas públicas, privadas e também em universidades. “Esta discussão tem que ser feita de maneira responsável, visando proteger profissionais da educação e seus familiares, mas também os estudantes. Estamos escutando profissionais de diferentes áreas e buscando soluções. Temos grande preocupação com a saúde mental destas crianças e adolescentes e também com toda a questão social que envolve este tema”, afirmou o prefeito interino.



A reunião realizada nesta quinta-feira (28) contou com a participação do presidente da Câmara em exercício, Fred Procópio, do presidente da Comissão de Educação da Câmara, Yuri Moura, e da vereadora Gilda Beatriz, que também é membro da comissão, Rose da Silveira, que é representante do SEPE e conselheira do COMED e Frederico Luiz Marmo Fadini, presidente do Sinpro.