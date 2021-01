A meditação diminui a ansiedade e as dores crônicas, mas também ajuda na atenção e no foco, atribuições importantes para os agentes da Defesa Civil Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 09:34

Petrópolis - O pátio da sede da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis virou espaço para aula de meditação e yoga nesta sexta-feira (29). A iniciativa voluntária foi da fisioterapeuta Andréa Sindorf, especialista em terapia integrativa.

A partir de agora, todas as sextas-feiras, a professora vai auxiliar a equipe com atividades que proporcionam mais qualidade de vida e ajudam, principalmente, na concentração dos funcionários da pasta. Segundo a professora, a meditação diminui a ansiedade e as dores crônicas, mas também ajuda na atenção e no foco, atribuições importantes para os agentes da Defesa Civil.

Publicidade

"São pessoas que precisam tomar decisões rápidas e que muitas vezes trabalham em resgates e outras situações de estresse. O meu objetivo é ajudar para que esses agentes tenham uma saúde plena”, contou Andréa.

Segundo o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, tenente-coronel Gil Kempers, atividades como essas mantém os funcionários motivados e preparados para as situações de emergência. Neste ano, por exemplo, foram registradas 265 ocorrências em toda a cidade – sendo 102 deslizamentos de terra. Ele ainda agradeceu a professora Andréa Sindorf por disponibilizar o tempo dela gratuitamente.

Publicidade

"É uma atitude muito bacana, de amor ao próximo. São muitas ocorrências em menos de um mês. Muitas delas emergenciais, em que os agentes precisam estar prontos para a tomada de decisão rápida. Por causa disso, precisamos cuidar também da saúde emocional da nossa equipe. A meditação e a yoga são ferramentas que ajudam bastante na qualidade de vida, que é uma prioridade nossa", destacou Kempers.