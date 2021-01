Prefeitura de Petrópolis publicou nesta semana o Plano Municipal de Vacinação Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 10:54

Plano Municipal de Vacinação. O planejamento prevê a vacinação da população em quatro fases, conforme segmentação divulgada pelo Ministério da Saúde e dados contidos no Data SUS. Petrópolis - A prefeitura publicou em seu site . O planejamento prevê a vacinação da população em quatro fases, conforme segmentação divulgada pelo Ministério da Saúde e dados contidos no Data SUS.

O trabalho, no entanto, depende, ainda, da chegada de novas remessas da vacina, já que, até agora, a cidade recebeu pouco mais de 8 mil doses, número bem menor do que o necessário para a vacinação de todo o público previsto na primeira fase da campanha (cerca de 30 mil pessoas).



No plano, a prefeitura indica 14 pontos que podem funcionar como postos de vacinação. Também há previsão de vacinação no sistema de drive thru. “O Plano Municipal foi criado com base na estimativa geral do público que será atendido pelo Governo Federal. Como recebemos apenas 27% das doses necessárias para a primeira fase, vamos aguardar as novas remessas para colocar o planejamento em operação”, explicou o prefeito interino, Hingo Hammes.



“A estimativa populacional a ser imunizada foi baseada nas doses aplicadas na Campanha Nacional contra a Influenza de 2020 e pode sofrer alterações de acordo com as doses enviadas pelo Ministério ou caso haja necessidade”, esclareceu o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.



Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à COVID-19 em UTIs, urgência e emergências, além de idosos com mais de 60 anos em instituições de longa permanência e deficientes maiores de 18 anos residentes em instituições inclusivas, foram os primeiros a serem vacinados, nesta primeira etapa.



Na próxima semana, a vacinação será estendida aos demais profissionais de saúde que atuam nas unidades hospitalares que não foram contemplados na primeira etapa. Também serão vacinados todos os funcionários e agentes comunitários de Saúde que estão na ativa nas UBS, PSF, Pronto Atendimento, Centro de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar e Núcleo de Apoio à Saúde da Família.



Até agora o município recebeu 4.905 doses da Coronavac que foram aplicadas de forma volante. A segunda remessa recebida foi de 3.280 doses da AstraZeneca. “Nossas equipes continuam fazendo a aplicação das doses nas unidades públicas e particulares que atendem a estes públicos”, explicou o secretário.